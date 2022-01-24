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Доля безналичных платежей в России достигла рекордных 60%

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Доля безналичных операций в России по итогам четвертого квартала 2021 года впервые в истории превысила 60%, говорится в исследовании «СберИндекса» и «Платформы ОФД».

Отмечается, что в целом за 2021 год доля безналичных платежей составила 59,3%.

Больше всего безналичные платежи пользуются популярностью в Ненецком АО с долей в 73,9%. Якутия заняла вторую строчку с результатом в 68,9%. Замыкает тройку Карелия и 68,8% безналичных платежей.

Самый высокий прирост безналичных платежей наблюдался в Туве (+8,4 п.п. за год), а также Северной Осетии (+6,1 п.п.) и Кабардино-Балкарии (+5,6 п.п.).

«Безнал» активно применяет продовольственная розница, а также ресторанная отрасль. Традиционным исключением являются лишь сегменты строительных и хозяйственных товаров, а также электроники.

В октябре прошлого года сообщалось, что около 10% россиян полностью отказались от наличных. Для 97% опрошенных россиян переход на безналичные расчеты — это вопрос удобства, 37% также считают безналичные платежи более гигиеничными по сравнению с оплатой купюрами, а 31% — более безопасными.

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