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Цена биткоина падала ниже $35 тысяч впервые за полгода

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Стоимость биткоина в ходе торговой сессии в понедельник опускалась ниже $35 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 8:35 мск.

Неделя началась с того, что основная криптовалюта продолжила свое падение, начатое еще в конце прошлой недели. В минувшую субботу котировки биткоина опускались до $34 тыс., что является минимальным значением с лета 2021 года.

По данным на 10.16 мск, биткоин отыграл падение и немного подрос до $35,2 тыс.

20 января основатель Quantum Fintech Group Гарри Йе заявил, что биткоин в этом году может подорожать до $400 тыс., или почти на 900%. По его мнению, рынок криптовалют может вырасти из-за массового использования стейблкоинов – цифровых монет, курс которых привязан к каким-то материальным активам.

Однако эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», сошлись во мнении, что такой сценарий маловероятен, и отнеслись к заявлению Йе со скепсисом. В частности некоторые заявили, что цена биткоина может колебаться в широком диапазоне $20-50 тыс.

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