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В ЕК назвали одну из причин высоких цен на газ

В ЕК назвали одну из причин высоких цен на газ Еврокомиссар по энергетике Симсон назвала одной из причин высоких цен на газ геополитику

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Global Look Press

Еврокомиссар по энергетики Кадри Симсон заявила, что геополитическая напряженность является одной из причин высоких цен на газ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что текущий период является важным для энергетического сектора сообщества.

«В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряженностью», — подчеркнула Симсон.

По ее словам, в последнее время стоимость на газ в мире достигала исторических максимумов. Это косвенно повлияло и на тарифы в европейских государствах, в результате чего потребители и промышленность столкнулись с трудностями при оплате счетов.

Еврокомиссар добавила, что для поддержки потребителей ЕС принял меры поддержки в размере 21 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Европейский союз в случае конфликта на Украине. Кроме Катара, большая часть экспорта газа которого идет в Японию, в Белом доме также планируют провести переговоры с другими странами, в которых добывается природный газ.

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