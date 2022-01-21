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Акции Netflix упали на 20% после публикации квартальной отчетности

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Christophe Ena/AP

Акции Netflix упали на 20% до $508,25 за штуку на фоне публикации ежеквартальной отчетности.

По отчету компании, в первом квартале 2022 года ожидается рост количества подписчиков на 2,5 млн. Однако за аналогичный период 2021 года показатель был выше, тогда аналитики предсказывали рост на 5,8 млн в первом квартале.

Четвертый квартал 2021 года завершился тем, что количество подписчиков Netflix выросло на 8,3 млн. Это меньше, чем собственный прогноз, а также результат за аналогичный период 2020 года, когда на сервис подписалось 8,5 млн человек.

В компании считают, что рост числа подписчиков не вырос из-за распространения коронавируса, макроэкономических трудностей в некоторых частях мира и постоянно растущей конкуренции.

Выручка Netflix за четвертый квартал 2021 года составила $7,7 млрд, что на 16% выше показателей 2020 года. Капитализация компании с начала года упала уже на 15,6% (до $228,5 млрд).

В середине октября стриминговый сервис Netflix оценил, что его самый популярный сериал «Игра в кальмара» принесет компании почти $900 млн.

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