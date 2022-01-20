В Госдуме объяснили порядок получения доплаты к январской пенсии

Председатель комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что всем, кто получил пенсию в конце декабря и в начале января, задним числом начислят средства, положенные после индексации выплат сверх инфляции, а доплата поступит на счет автоматически. Об этом сообщает «Лента.ру».

Нилов подчеркнул, что поправка о повышении и индексации пенсий в федеральный закон предусматривает, что описанные в ней правоотношения вступают в силу с 1 января.

«Это значит, что те граждане, которые получили пенсию, проиндексированную по старому коэффициенту, должны будут получить недовыплаченные им средства. Это все Пенсионный фонд должен будет сделать автоматически», — рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что выплату могут ожидать люди, которые получили пенсии в конце декабря и начале января. Их выплаты будут пересмотрены, а разница доплачена.

Ранее закон об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года приняли сразу во втором и в итоговом третьем чтении на пленарном заседании в Госдуме.