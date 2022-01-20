Центробанк назвал преждевременным вопрос уголовной ответственности за майнинг криптовалют

Вопрос введения уголовной ответственности за майнинг криптовалют пока преждевременный. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на брифинге в четверг.

«Нужно его обсуждать с заинтересованными сторонами»,— отметила Данилова.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Центробанк выступил за запрет майнинга криптовалют на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте ведомства.

«Оптимальным был бы полный запрет майнинга криптовалют в России», — уточнила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на брифинге в четверг.

По данным ЦБ, объем рыночной капитализации криптовалют в декабре 2021 года достиг 2,3 млрд долларов. Для сравнения: число транзакций платежной системы Visa в 2020 году превышает число транзакций с биткоином более чем в 1500 раз.

«Россияне вкладывают в криптовалюты 5 млрд долларов в год, от 7 до 14% варьируется доля российских пользователей на различных криптобиржах»,— утонила Данилова.

По словам Даниловой, ЦБ видит четыре категории риска распространения криптовалют в России: угроза для благосостояния граждан, угроза финансовой стабильности, угроза, связанная с нелегальной деятельностью и прочие риски – например, рост энергопотребления.