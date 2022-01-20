Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Имиджмейкер рассказала, как определить возраст женщины по нижнему белью 17:18
Певица Sia призналась, что хотела покончить с собой 17:17
Турция планирует организовать переговоры между Россией и Украиной 17:15
В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов «кокаинового... 17:12
Дибров заявил, что спасается от коронавируса мусульманским снадобьем 17:05
Бутырская: на ЧЕ надо было послать Лизу и Аню, была бы борьба за место... 17:05
Мишустин оценил заразность и летальность «омикрона» 17:01
В Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения «омикроном» среди переболевших 17:00
В Киеве отреагировали на заявление Байдена о «небольшом вторжении»... 16:59
Никас Сафронов пострадал от соседства с Бондарчуком 16:57

Центробанк назвал преждевременным вопрос уголовной ответственности за майнинг криптовалют

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Вопрос введения уголовной ответственности за майнинг криптовалют пока преждевременный. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на брифинге в четверг.

«Нужно его обсуждать с заинтересованными сторонами»,— отметила Данилова.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Центробанк выступил за запрет майнинга криптовалют на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте ведомства.

«Оптимальным был бы полный запрет майнинга криптовалют в России», — уточнила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на брифинге в четверг.

По данным ЦБ, объем рыночной капитализации криптовалют в декабре 2021 года достиг 2,3 млрд долларов. Для сравнения: число транзакций платежной системы Visa в 2020 году превышает число транзакций с биткоином более чем в 1500 раз.

«Россияне вкладывают в криптовалюты 5 млрд долларов в год, от 7 до 14% варьируется доля российских пользователей на различных криптобиржах»,— утонила Данилова.

По словам Даниловой, ЦБ видит четыре категории риска распространения криптовалют в России: угроза для благосостояния граждан, угроза финансовой стабильности, угроза, связанная с нелегальной деятельностью и прочие риски – например, рост энергопотребления.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть