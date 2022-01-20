В «Молдовагазе» заявили о работе в убыток и призвали повысить тарифы

«Молдовагаз» работает в убыток из-за роста закупочной цены газа, поэтому необходимо повысить тарифы на топливо. Об этом в Telegram-канале заявил глава компании Вадим Чебан.

Чебан отметил, что «Молдовагаз» будет искать исключительно коммерческие решения проблемы и может обратиться к регулятору для того, чтобы пересмотреть тариф в соответствии с рыночной стоимостью природного газа.

В начале 2022 года компания столкнулась с трудностями из-за роста закупочной цены газа с $450 до $646 за тысячу кубометров. Тогда «Молдовагаз» просил «Газпром» отложить авансовые платежи за январь, но российский концерн не согласился и предупредил, что готов прекратить поставки с 21 января, если оплата так и не поступит.

20 января парламент Молдавии объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне «газового кризиса». ЧП будет действовать в течение 60 дней. Решение поддержали 58 депутатов (из 101) от правящей партии «Действие и солидарность». При этом оппозиционные парламентарии предложение властей Молдавии не поддержали.

Ранее в четверг сообщалось, что «Газпром» получит $8,5 млн авансового платежа в счет погашения долга.