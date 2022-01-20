Собянин сообщил Путину о почти не повлиявшей на экономику Москвы пандемии

Пандемия COVID-19 практически никак не повлияла на экономику Москвы, и город справляется с возникающими из-за нее проблемами. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Много было всяких пессимистических прогнозов о том, что пандемия, экономика Москвы не справится с этими вызовами. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к условиям, в которых мы работаем», — отметил столичный мэр.

Он считает, что экономика города показывает положительные результаты по всем показателям. В частности, объем инвестиций вырос на 12%, сфера строительства — на 23%, производство — на 28%.

Собянин уверен, что больше всего по итогам 2021 года рост был заметен в сфере торговли. Несмотря на достаточно сложную историю с общепитом и услугами, все показатели оказались в плюсе. По его словам, рост экономики обусловлен тем, что большинство россиян никуда не летали из-за коронавирусных ограничений, и все деньги тратились внутри страны.

В середине января власти Москвы заявили, что могут ввести дополнительные ограничения, если распространение «омикрон»-варианта коронавируса перегрузит здравоохранение. Для определения нагрузки будут оценивать не только число новых заболевших, но и рост госпитализаций.