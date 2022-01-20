Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Украине заявили, что Россия не победит «грубой силой» 15:13
В «Молдовагазе» заявили о работе в убыток и призвали повысить... 15:11
Российская подлодка «Волхов» провела пуск ракеты «Калибр» в Японском море 15:08
Мурашко заявил, что «омикрон» увеличил количество повторных заражений COVID-19 15:07
Главный ЛОР-врач Москвы дал советы по лечению «омикрона» 15:00
Биологи обнаружили необычных прыгающих личинок 14:58
Плющенко верит в успешное выступление Коляды на Олимпиаде в Пекине 14:58
Xiaomi отреагировала на сообщения о браке в камерах своих смартфонов 14:56
ФСБ в Дагестане пресекла деятельность криптоферм с техникой на 500 млн... 14:55
В Петербурге троих человек задержали по делу об афере на 66 млн рублей... 14:52

Собянин сообщил Путину о почти не повлиявшей на экономику Москвы пандемии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
kremlin.ru

Пандемия COVID-19 практически никак не повлияла на экономику Москвы, и город справляется с возникающими из-за нее проблемами. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Много было всяких пессимистических прогнозов о том, что пандемия, экономика Москвы не справится с этими вызовами. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к условиям, в которых мы работаем», — отметил столичный мэр.

Он считает, что экономика города показывает положительные результаты по всем показателям. В частности, объем инвестиций вырос на 12%, сфера строительства — на 23%, производство — на 28%.

Собянин уверен, что больше всего по итогам 2021 года рост был заметен в сфере торговли. Несмотря на достаточно сложную историю с общепитом и услугами, все показатели оказались в плюсе. По его словам, рост экономики обусловлен тем, что большинство россиян никуда не летали из-за коронавирусных ограничений, и все деньги тратились внутри страны.

В середине января власти Москвы заявили, что могут ввести дополнительные ограничения, если распространение «омикрон»-варианта коронавируса перегрузит здравоохранение. Для определения нагрузки будут оценивать не только число новых заболевших, но и рост госпитализаций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть