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В Кремле отказались комментировать сообщения о запрете использования криптовалюты в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ убедила Центробанк России установить полный запрет на операции с криптовалютой в России.

«Это не прерогатива Кремля, а прерогатива регулятора (ЦБ — прим.)», — подчеркнул Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что ФСБ лоббировала полный запрет на операции с криптовалютой в России, убедив в такой необходимости руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Как отмечалось, причиной этому стало стало желание лишить оппозицию и СМИ-иноагентов доступа к финансированию, поскольку платежи в криптовалюте трудно отследить, и российские граждане активно используют данный метод для пожертвований «нежелательным организациям».

До этого стало известно, что Банк России решил изучить данные криптообменников в части платежей между физическими лицами, а также в отношении казино и форекс-дилеров из-за мошеннических схем и риска потери денег гражданами.

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