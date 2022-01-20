Bloomberg: ФСБ убедила Набиуллину поддержать запрет криптовалюты в России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России лоббировала полный запрет на операции с криптовалютой в России, убедив в такой необходимости руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Причиной этого стремления, как отмечается, стало желание лишить оппозицию и СМИ-иноагентов доступа к финансированию, поскольку платежи в криптовалюте трудно отследить, и россияне активно используют данный метод для пожертвований «нежелательным организациям».

Согласно имеющимся данным, финансирование оппозиции составляет незначительную долю от общей суммы в 17 млн криптокошельков в России. Всего на российских счетах, по приблизительным данным, находится 7 трлн рублей.

Ранее стало известно, что Банк России решил изучить данные криптообменников в части платежей между физическими лицами, а также в отношении казино и форекс-дилеров из-за мошеннических схем и риска потери денег гражданами.