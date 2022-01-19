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В МТС объяснили подорожание старых тарифов на связь

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Из-за того, что содержание сетей стало дороже, было принято решение о повышении цен на архивные тарифы. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе МТС.

«Подорожание связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности — оборудования и его доставки, с увеличением цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков», — рассказали в пресс-службе компании.

Представители оператора добавили, что на изменения тарифов влияют возложенные обязательства по исполнению требований регулятора.

При этом об изменении цен абоненты будут предупреждены заранее. Им будет предоставлена возможность выбора либо дополнительных бонусов, либо смены тарифного плана, отметили в пресс-службе «Билайна».

19 января сообщалось, что некоторые операторы сотовой связи решили повысить цены на старые тарифы. Так, «МегаФон», Tele2 и «Вымпелком» вслед за МТС планируют повысить стоимость архивных тарифов на 10%.

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