Эксперты описали будущее рубля в случае эскалации на Украине и введения санкций

Возможна эскалация конфликта на Украине и введение санкций в отношении России приведет к падению рубля, следствием чего станет ужесточение политики Центробанка, считают аналитики «Ренессанс Капитала». Об этом сообщает РБК.

По оценкам экспертов, в случае эскалации конфликта курс доллара может подняться до 85-90 рублей. В случае наихудшего развития событий регуляторам придется пойти в том числе на введение элементов контроля за движением капитала и комиссий для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) с тем, чтобы замедлить уход иностранного капитала.

13 января сообщалось, что рубль подешевел по отношению к мировым валютам, а фондовый рынок упал более чем на 2% после заявлений замглавы МИД России Сергея Рябкова.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

По итогам переговоров Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.