В Кремле отреагировали на возможную приостановку поставок газа в Молдавию

Вопрос возможной приостановке «Газпромом» поставок газа в Молдавию является коммерческим и не находится в ведении Кремля. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не та ситуация, которая нужна Кремлю. У «Газпрома» есть обязательства и суммы, которые нужно выплачивать. «Газпром», как компания, должен продавать товар и получать деньги. Он не может отдавать товар бесплатно. Это коммерческий вопрос, который нужно задать в «Газпроме», — сказал представитель Кремля.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что «Газпром» официально предупредил власти страны, что прекратит поставки газа в республику, если не получит платеж до 20 января. По ее словам, «Молдовагаз» не успел собрать сумму для погашения платежа, поэтому сегодня будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

12 января «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и возможной приостановке поставок газа «Газпромом» из-за невыполнения финансовых обязательств молдавской стороной. Уточняется, что компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов выросшей цене на импортируемый газ в январе. Власти республики в этой ситуации рекомендовали госучреждениям снизить потребление газа.