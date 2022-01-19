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В Польше испугались возможных «заманчивых предложений» от «Газпрома»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

«Газпром» хочет навязать Польше очень выгодное газовое предложение, чтобы распространить свое влияние на страну. Об этом пишет польское издание Energetyka 24.

Перспектива утраты польского рынка, по всей видимости, склонит россиян «вбросить» в польские СМИ сообщение о том, что у них есть для Польши чрезвычайно привлекательное газовое предложение, поэтому Варшава должна готовиться к такому повороту, считает издание.

Автор статьи указывает, что россияне смогли внедрить в свою газовую политику макиавеллевский принцип, то есть, использовать для достижения целей не только силу основного поставщика газа в Европу, но и всевозможные уловки. Например, тезис о возможности заключить с Россией выгодный контракт станет особенно популярным, так как от высоких цен на газ страдает большая часть общества.

В статье отметили, что «Газпром» несправедливо меняет цены для разных покупателей, руководствуясь политическими критериями, то есть российская сторона не играет по рыночным правилам и выступает инструментом реализации замыслов Кремля.

17 января сообщалось, что руководство Еврокомиссии и Международного энергетического агентства (МЭА) не планирует ослаблять давление на российскую энергетическую компанию «Газпром» и готовит скоординированную атаку, чтобы вынудить ее изменить поведение на рынке.

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