«Роснано» расстанется с долей в проекте строительства ветряных электростанций

«Роснано» продает долю в совместном с «Фортумом» фонде, инвестировавшем в ветрогенерацию. Об этом говорится в сообщении компании.

Доля «Роснано» будет выставлена на продажу, при этом ее объем в компании не уточнили. Все проекты фонда после закрытия сделки по продаже перейдут в новое совместное предприятие, которое организуют «Фортум» и Газпромбанк.

В портфеле, который перейдет к новому совместному предприятию, есть как действующие проекты, так и те, которые находятся на стадии строительства. Например, действующие ветроэлектростанции в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях суммарной мощностью 529,2 МВт; права на запуск ветроэлектростанций в Волгоградской области на 16,8 МВт, Самарской области на 236,6 МВт и прочие объекты.

Общая мощность этих проектов составляет 1,256 ГВт, хотя на сайте фонда указана суммарная мощность проектов портфеля в 1,823 ГВт. «Фортум» оценивает свой суммарный объем проектов, в том числе находящихся на стадии реализации, в 3,4 ГВт.

Мосбиржа с 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано». В тот день были сняты облигации, размещенные с 2014 по 2020 год. Их общий объем составляет 71,6 млрд руб. Держатели этих бондов оказались заблокированы в бумагах.

После этого госкомпания обсудила с кредиторами возможные сценарии реструктуризации долгов. Тогда в «Роснано» уточнили, что «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества» потребовали корректировок.

Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы платежеспособности госкомпании «Роснано» нужно адресовать не Кремлю. Однако в конце декабря президент России Владимир Путин назвал ситуацию с долгами госкорпорации «Роснано» непростой, но считает, что компания является жизнеспособной.