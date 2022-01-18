Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
С Софийского собора в Киеве упал крест 18:05
Путин обсудил Украину с Алиевым 18:00
Алексиевич вошла в топ самых успешных женщин старше 50 по версии Forbes 17:57
Агент Черышева прокомментировал возможный переход своего клиента... 17:56
Медведев заявил о наличии «серьезных вопросов» к качеству... 17:55
Кафельников о владельце «Спартака» Федуне: как говорится, кто банкует... 17:50
Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились после скандала с разводом 17:49
В компании Meta заявили, что страницу делегации России в Вене заблокировали... 17:48
Видео с матерью, использовавшей сына в качестве зонта, рассмешило соцсети 17:47
В ВОЗ заявили, что более половины людей в мире привиты от COVID-19 17:47

«Роснано» расстанется с долей в проекте строительства ветряных электростанций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

«Роснано» продает долю в совместном с «Фортумом» фонде, инвестировавшем в ветрогенерацию. Об этом говорится в сообщении компании.

Доля «Роснано» будет выставлена на продажу, при этом ее объем в компании не уточнили. Все проекты фонда после закрытия сделки по продаже перейдут в новое совместное предприятие, которое организуют «Фортум» и Газпромбанк.

В портфеле, который перейдет к новому совместному предприятию, есть как действующие проекты, так и те, которые находятся на стадии строительства. Например, действующие ветроэлектростанции в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях суммарной мощностью 529,2 МВт; права на запуск ветроэлектростанций в Волгоградской области на 16,8 МВт, Самарской области на 236,6 МВт и прочие объекты.

Общая мощность этих проектов составляет 1,256 ГВт, хотя на сайте фонда указана суммарная мощность проектов портфеля в 1,823 ГВт. «Фортум» оценивает свой суммарный объем проектов, в том числе находящихся на стадии реализации, в 3,4 ГВт.

Мосбиржа с 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано». В тот день были сняты облигации, размещенные с 2014 по 2020 год. Их общий объем составляет 71,6 млрд руб. Держатели этих бондов оказались заблокированы в бумагах.

После этого госкомпания обсудила с кредиторами возможные сценарии реструктуризации долгов. Тогда в «Роснано» уточнили, что «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества» потребовали корректировок.

Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы платежеспособности госкомпании «Роснано» нужно адресовать не Кремлю. Однако в конце декабря президент России Владимир Путин назвал ситуацию с долгами госкорпорации «Роснано» непростой, но считает, что компания является жизнеспособной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть