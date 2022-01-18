В бундестаге обратились к Бербок после ее слов о «Северном потоке — 2»

Член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Бербок стоит воздержаться от угроз санкций.

«Министру иностранных дел Германии следует воздерживаться от угроз санкций, поскольку угрозы в адрес одной из сторон конфликта никогда не являются хорошим способом урегулирования спора. Первым шагом в правильном направлении в этом отношении стало подтверждение Бербок намерения правительства Германии не поставлять оружие Украине <...> Надеюсь, что Бербок займет столь же разумную позицию по вопросу газопровода «Северный поток — 2» и выразит в Москве волю Германии, чтобы наконец без дальнейших проволочек запустить этот важный <...> проект в эксплуатацию», — заявил Крупалла.

Парламентарий отметил, что энергобезопасность Германии не должна быть предметом «дипломатических угрожающих жестов».

Ранее глава МИД ФРГ предупредила о негативном сценарии для «Северного потока — 2».