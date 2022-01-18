Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вице-канцлер Германии сравнил ситуацию вокруг Украины с «холодной войной» 16:29
Полужест презрения: физиогномист объяснила поведение Назарбаева во время обращения... 16:26
В НАТО выразили готовность вести с Россией диалог по военным учениям друг... 16:25
МИД Украины раскрыл темы переговоров Блинкена и Кулебы 16:23
Пригожин вызвался оплатить свадьбу дочери 16:22
В Севастополе проверяют сообщение о «минировании» школ города 16:22
Польский клуб намерен арендовать футболиста «Спартака» 16:20
Умер актер Анатолий Басин 16:15
Бывшая жена Мамаева ответила на вопрос о примирении с ним 16:14
Пищевой технолог рассказал, как выявить растительные жиры в сливочном масле 16:12

В бундестаге обратились к Бербок после ее слов о «Северном потоке — 2»

Депутат Крупалла: Бербок стоит воздержаться от угроз санкций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Бербок стоит воздержаться от угроз санкций.

«Министру иностранных дел Германии следует воздерживаться от угроз санкций, поскольку угрозы в адрес одной из сторон конфликта никогда не являются хорошим способом урегулирования спора. Первым шагом в правильном направлении в этом отношении стало подтверждение Бербок намерения правительства Германии не поставлять оружие Украине <...> Надеюсь, что Бербок займет столь же разумную позицию по вопросу газопровода «Северный поток — 2» и выразит в Москве волю Германии, чтобы наконец без дальнейших проволочек запустить этот важный <...> проект в эксплуатацию», — заявил Крупалла.

Парламентарий отметил, что энергобезопасность Германии не должна быть предметом «дипломатических угрожающих жестов».

Ранее глава МИД ФРГ предупредила о негативном сценарии для «Северного потока — 2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть