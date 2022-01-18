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«Известия»: в России могут отменить НДФЛ от продажи вторсырья

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Минпромторг разослал бизнесу для обсуждения законопроект, предусматривающий полную отмену НДФЛ от продажи вторсырья. Об этом сообщает газета «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что под вторсырьем в нем подразумевается «образующиеся у физических лиц в быту и принадлежащие им на праве собственности макулатура, отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования и потребления».

В предыдущей версии поправок предполагалось освободить от налога только доходы до 4 тысяч рублей. Теперь предлагается оставить этот лимит только для доходов от продажи лома и отходов черных и цветных металлов. При этом в министерстве отметили, что считают эту планку необоснованной.

С 1 января текущего года семьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже квартиры или дома, вне зависимости от срока владения имуществом. Однако этот пункт распространяется только на доходы, полученные в результате заключения сделки в 2021 году.

Кроме того, в декларации 3-НДФЛ отныне можно не указывать доход от продажи недвижимости до истечения трех или пяти лет владения в случае, если доходы от продажи не превышают размер налогового вычета. Новые правила актуальны для граждан, которые продали недвижимость по цене ниже одного миллиона рублей.

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