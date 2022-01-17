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Bloomberg предупредил Европу о «больших проблемах» из-за цен на газ

Bloomberg: энергокризис в Европе может спровоцировать большие проблемы в регионе

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Sergei Grits/AP

Европейские страны стремятся снизить стоимость газа для потребителей, но усилий правительств недостаточно для достижения этой цели, что может привести к большим проблемам, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных финансистов.

Отмечается, что нынешний рост цен на газ (в три раза по сравнению с прошлым годом) и электричество является одним из самых тяжелых энергетических кризисов в истории. Под угрозой находятся многие семьи, которые не смогут оплатить коммунальные платежи.

Как указывает издание, страны Евросоюза пытаются исправить ситуацию. В частности, многие члены ЕС выплачивают пособия и выплаты жителям, а также субсидируют энергокомпании. Великобритания, в свою очередь, не смогла пока наладить возможность прямой помощи гражданам, а в Германии происходят внутриполитические столкновения между правительством Олафа Шольца (поддерживают меру по обеспечению выплат) и членами Свободной демократической партии (поддерживают бизнес и призывают к сдерживанию трат).

Однако, как отмечает издание, в 2022 году у европейских семей в среднем резко увеличатся траты на электричество — на 54% по сравнению с 2020 годом.

Одновременно с этим руководители стран ЕС стремятся осуществить «зеленый переход» на чистые источники энергии, что резко увеличит расходы, и некоторые политики призывают к активному финансированию таких экологических программ.

Ранее издание Politico сообщило, что руководство Еврокомиссии и Международного энергетического агентства (МЭА) готовит скоординированную атаку на российскую энергетическую компанию «Газпром».

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