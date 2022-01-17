Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на 19%

В крупных российских городах вторичная недвижимость за 2021 год в среднем подорожала на 19%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Средняя стоимость квадратного метра вторички в стране по итогам прошлого года составила 82,7 тыс. руб. Сильнее всего квартиры подорожали в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%). Причиной послужил мораторий на новое строительство: он вызвал повышенный спрос на новостройки и потянул за собой повышение цен на вторичное жилье.

В Московской области квартиры подорожали на 42%, в Севастополе — на 41%, Калининграде — на 39%. В Ленобласти и Курске вторичка выросла в цене на 37%, а в Чите, Иваново и Улан-Удэ — на 35%.

Меньше всего подорожала вторичная недвижимость в Архангельске (+7%), Нижнем Тагиле (+10%), Екатеринбурге и Владивостоке (+13%). В Москве средняя стоимость квадратного метра составила по итогам 2021 года 296,1 тыс. руб. (+19%), в Санкт-Петербурге — 173,6 тыс. руб. (+26%).

В конце ноября консалтинговая компания SRG уже сообщала, что Краснодар показывает наибольший прирост цены вторичной недвижимости в стране.