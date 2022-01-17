Темпы роста китайской экономики обновили десятилетний максимум

В 2021 году экономика Китая показала рекордный за последние 10 лет рост в 8,1%, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

По предварительным оценкам, ВВП страны в прошлом году составил 114,3 трлн юаней (более $18 трлн). Аграрный сектор принес экономике 8,3 трлн юаней ($1,3 трлн), промышленность выросла до 45 трлн юаней ($7 трлн), сфера услуг — почти до 61 трлн юаней (около $9,6 трлн).

Наиболее серьезный рост китайская экономика показала в первом квартале 2021-го — 18,3%. Самые низкие темпы были в конце года — в четвертом квартале ВВП вырос лишь на 4%. В целом Пекин отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, а все цели развития на 2021 год были достигнуты.

В 2020 году Китай на фоне пандемии и вызванного ей кризиса показал рекордное за 40 лет падение темпов роста экономики — ВВП увеличилось лишь на 2,2%.