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В Германии анонсировали скорый запуск «Северного потока — 2»

Депутат бундестага Ральф Штегнер: для запуска «Северного потока — 2» не осталось препятствий

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Депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и бывший заместитель главы партии Ральф Штегнер заявил, что для запуска газопровода «Северный поток — 2» не осталось препятствий. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

Политика спросили, может ли ФРГ по требованию Украины приостановиться проект. Штегнер уточнил, что для запуска «СП2» необходимо выполнить лишь ряд требований.

«Северный поток — 2» — это экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен», — заявил Штегнер.

По его словам, несмотря на некоторые разногласия между партиями в немецком правительстве, по запуску «Северного потока — 2» можно будет договориться.

Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» произойдет в течение 2022 года.

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