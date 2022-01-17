В России хотят увеличить потребление газа вместо бензина

Как рассказали в Минэнерго РФ, в стране планируется повысить объем потребления природного газа как моторного топлива. Энергическое ведомство вместе с регионами скорректируют показатель для городов —участников федерального проекта «Чистый воздух». Об этом пишут «Известия».

Как пишет издание, эти решения были приняты на совещании вице-премьера Виктории Абрамченко.

В ведомстве считают, что развитие потребления экологичного и низкого в части выбросов СО2 газомоторного топлива актуально для всех субъектов страны.

Также изданию рассказали, что в прошлом году объем потребления природного газа в 12 городах проекта «Чистый воздух» составил более 82 млн куб. м. Как отметил глава департамента развития Национальной газомоторной ассоциации Александр Тавдидишвили, возможно увеличить этот показатель на 30%.

Сообщается, что метан остался самым низкозатратным топливом в Российской Федерации. Полный бак легкового автомобиля при заправке бензином или дизелем, обойдется в 1,5-2 тыс. рублей, метаном — 400 рублей.

Ранее сообщалось, что эксперты увидели риски топливных бунтов в других республиках Средней Азии.