Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США планируют обратиться в Совбез ООН в случае обострения украинского кризиса 05:19
В России спрогнозировали изменение ставок по вкладам в этом году 05:09
В Совфеде заявили о «соревнованиях» санкций между сенаторами США 04:47
Вайцеховская: Щербакова почти выработала свой ресурс 04:43
Плющев о назначении Ротенберга на пост тренера СКА: флаг ему в руки 04:28
Kyodo: ракетный запуск КНДР был выполнен железнодорожным ракетным полком 04:24
Россиянам рассказали, как раньше выйти на пенсию 04:22
В США считают сборную России по хоккею главным фаворитом Олимпиады 04:12
Семилетняя россиянка попала в топ богатейших YouTube-блогеров 03:59
Гинцбург посоветовал пожилым, чем ревакцинироваться 03:51

Госдепу рассказали о безальтернативности российского газа

Reuters: энергокомпании предупредили Госдеп, что у Европы нет альтернатив российскому газу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Несколько международных энергетический компаний предупредили Государственный департамент США о практически полном отсутствии на европейском рынке альтернатив газу, поставляемому Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди сотрудников Госдепартамента и промышленников.

Речь шла о последствиях отказа от поставок российского голубого топлива, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки».

Представители промышленности рассказали, что в мире реализуется ограниченный объем газа, поэтому полностью компенсировать поставки из России не получится.

«Соединенные Штаты пообещала оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций», — отметил один из собеседников агентства.

Ранее колумнисты Wall Street Journal Джо Уоллес и Георгий Канчев написали, что зависимость Европы от поставок нефти и газа из России не позволит ей ввести серьезные санкции в отношении Москвы в случае еще большего ухудшения отношений с США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть