Госдепу рассказали о безальтернативности российского газа

Несколько международных энергетический компаний предупредили Государственный департамент США о практически полном отсутствии на европейском рынке альтернатив газу, поставляемому Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди сотрудников Госдепартамента и промышленников.

Речь шла о последствиях отказа от поставок российского голубого топлива, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки».

Представители промышленности рассказали, что в мире реализуется ограниченный объем газа, поэтому полностью компенсировать поставки из России не получится.

«Соединенные Штаты пообещала оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций», — отметил один из собеседников агентства.

Ранее колумнисты Wall Street Journal Джо Уоллес и Георгий Канчев написали, что зависимость Европы от поставок нефти и газа из России не позволит ей ввести серьезные санкции в отношении Москвы в случае еще большего ухудшения отношений с США.