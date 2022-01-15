В Германии рассказали, как Россия сможет снизить ущерб от санкций

Россия, используя уловку с международной банковской системой SWIFT, может уменьшить ущерб от санкций со стороны Запада. К такому выводы пришли немецкие аналитики, сообщает Tagesschau.

«Центр мировой финансовой системы находится в городе с населением 7000 человек в Бельгии, и он называется Ла-Юльп, что происходит от фразы «серебряная река». Отсюда ежедневно координируются суммы в миллиарды долларов», — рассказали эксперты.

Они отметили, что именно в этом месте базируется международная платежная система SWIFT.

Американские политики рассматривают возможность отключить Россию от данной системы. Если это случится, то российские банки лишатся возможности проводить операции с другими финансовыми учреждениями. Это нанесет огромный удар не только по РФ, но и всему миру. Из-за невозможности осуществить транзакции могут прекратиться поставки нефти и газа из России, что в результате приведет к резкому росту цен на углеводороды, указали аналитики.

Однако российские власти создали собственную платежную систему — аналог SWIFT. Они продвигают ее в союзных странах.

«Это (российский аналог SWIFT — «Газета.Ru») едва ли приживется на международном уровне, но эксперт по информационным технологиям Ян Оттинг подозревает, что он может стать уловкой», — говорится в материале.

По словам Оттинга, Россия использовала в своей платежной системе аналогичные со SWIFT структуру и формат данных. Программы почти одинаковые, и их легко сделать совместимыми. Из этого следует, что западные банки могут использовать SWIFT для отправки денег в соседние с РФ государства, а затем средства через российскую платежную систему будут переводиться в Россию. Таким образом, ущерб от западных санкций будет не столь серьезным.

Ранее в декабре заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

Такое заявление Бжезинский сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

В дальнейшем глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что отключение страны от системы SWIFT не будет выгодно государствам Запада.

Как пояснил министр, в случае отключения России от системы Европе придется отказаться от российских товаров.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.