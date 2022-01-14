В Минфине заявили о прохождении пика инфляции в РФ

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что пик инфляции в стране уже пройден. Об этом сообщает РБК.

Он пояснил, что с текущего года бюджетная политика приведена в соответствии с «нормальными уровнями» — нет дополнительных бюджетных стимулов «разогревать» экономику.

«Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение», — сказал Силуанов.

Глава Минфина также отметил, что Россия не планирует пересматривать план по заимствованиям в 3,3 трлн рублей в этом году, а федеральный бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом.

Министр добавил, что экономика России выдержит все обсуждаемые сейчас ограничения со стороны Запада.

Ранее Силуанов выразил мнение, что проблемы с инфляцией получится решить до конца года.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в декабре 2021 года замедлилась до 8,39% с 8,4% в ноябре. Продовольственные товары за последний месяц 2021 года выросли в цене на 1,36% по сравнению с ноябрем и на 10,62% в годовом выражении, на непродовольственные товары в декабре — на 0,64% и на 8,58% соответственно. Подорожание стоимости услуг в Росстате оценили на 0,26% в месячном и на 4,98% в годовом выражении.