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Курс евро впервые с июля 2021 года поднялся выше 88 рублей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся до 88,02 руб., свидетельствуют данные площадки.

В ходе открытия торгов стоимость валюты составила 85,49 руб. Последний раз курс евро превышал порог в 88 руб. 20 июля прошлого года.

На этой неделе российский рубль подешевел по отношению к мировым валютам. Эксперты полагают, что это связано с обострением геополитических рисков и напряженностью в отношениях между Россией и Западом. В четверг доллар вырос на 1,48%, - до 76,18 руб., а евро - на 1,86%, до 87,35 руб.

До публикации заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США, курс доллара составлял 74,81 руб. (+0,14%), а курс евро находился на отметке в 85,78 руб. (+0,32%).

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский прогнозирует, что в течение следующих нескольких дней рубль будет укрепляться по отношению к доллару и евро, однако весной российскую валюту ждет очередная крупная девальвация.

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