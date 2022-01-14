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Индекс РТС на Мосбирже просел до восьмимесячного минимума

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Днем 14 января индекс РТС впервые с начала мая прошлого года опустился ниже 1500 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 14.40 мск основной индикатор фондового рынка России опускался до уровня в 1483 пункта, падение с момента начала торгов составило более 0,8%. Последний раз подобные показатели фиксировались 4 мая.

Индекс Мосбиржи также просел ниже 3600 пунктов (потеря в 1,13%). Сильнее всего на площадке просели бумаги «Тинькофф» (-7,3%), Fixprice (-5,7%) и Globaltrans Investment PLC (–5,4%).

Индексы снижаются второй день подряд. Сегодняшним поводом для падения показателей стали слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о способности страны самостоятельно обеспечивать собственную безопасность, не дожидаясь встречных шагов со стороны западных партнеров.

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