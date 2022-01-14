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Силуанов считает, что проблемы с инфляцией получится решить до конца года

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Инфляционные проблемы в России удастся решить к концу текущего года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает «Интерфакс».

«Задачи мы прекрасно понимаем — какие нужно решать, принят бюджет, мы имеем хорошую координацию с Центральным банком. Поэтому те проблемы, а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера, мы видим сейчас, считаем, что в этом году мы их сможем решать и к концу года ожидаем положительных результатов», — сказал министр на Гайдаровском форуме «Россия и мир: приоритеты».

По данным Росстата, годовая инфляция в России в декабре 2021 года замедлилась до 8,39% с 8,4% в ноябре. Продовольственные товары за последний месяц 2021 года выросли в цене на 1,36% по сравнению с ноябрем и на 10,62% в годовом выражении, на непродовольственные товары в декабре — на 0,64% и на 8,58% соответственно. Подорожание стоимости услуг в Росстате оценили на 0,26% в месячном и на 4,98% в годовом выражении.

Согласно оценке ООН, рост ВВП в России в 2021 году составил 4,2%, а инфляция потребительских цен — 6,4%. При этом занятость почти вернулась на уровень до начала пандемии с показателем безработицы ниже 5% с начала 2021 года.

Борьба с инфляцией станет одним из направлений работы депутатов Госдумы в 2022 году. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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