В ФРГ рассказали, как отключение России от SWIFT повлияет на Запад

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что отключение России от системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке», — рассказал Хермес.

Он подчеркнул, что в случае, если Россию все-таки отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические санкции с Пекином. По мнению специалиста, в результате такого развития событий Запад «не получит никакого выигрыша».

По словам Хермеса, значительный урон от этой меры понесут финансовые организации, работающие с Россией.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил , что отключение страны от системы SWIFT не будет выгодно западным странам.

Как пояснил министр, в случае отключения России от системы Европе придется отказаться от российских товаров.

Ранее заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.