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В ФРГ рассказали, как отключение России от SWIFT повлияет на Запад

Глава Восточного комитета экономики ФРГ Хермес: отключение России от SWIFT навредит Западу

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Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что отключение России от системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке», — рассказал Хермес.

Он подчеркнул, что в случае, если Россию все-таки отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические санкции с Пекином. По мнению специалиста, в результате такого развития событий Запад «не получит никакого выигрыша».

По словам Хермеса, значительный урон от этой меры понесут финансовые организации, работающие с Россией.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил , что отключение страны от системы SWIFT не будет выгодно западным странам.

Как пояснил министр, в случае отключения России от системы Европе придется отказаться от российских товаров.

Ранее заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

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