В России ввели запрет на поставки птицы из Европы

В России ввели временные ограничения на поставки в страну живой птицы и птицеводческой продукции из-за ситуации с «высокопатогенным гриппом птиц» в европейских странах. Об этом сказано в сообщении на сайте Россельхознадзора.

В заявлении говорится, что служба предпринимает меры по недопущению заноса этого вируса на территорию РФ «в связи с ухудшающейся эпизоотической обстановкой» на территории некоторых стран Европы.

«Для обеспечения биологической безопасности страны ведомство вводит ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по данной болезни территорий», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре уточнили, что в связи с новыми вспышками птичьего гриппа вводится временный запрет на ввоз в страну такой продукции из Устецкого края Чехии. С 30 декабря 2021 года аналогичные меры распространились на всю территорию Словении и такие провинции Великобритании, как Линкольншир и Норфолк.

Также в Россельхознадзоре указали, что ограничения касаются живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), корма и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Также запрещен транзит по российской территории живой птицы.

Ранее на юге Китая зарегистрировали новый случай инфицирования человека высокопатогенной разновидностью птичьего гриппа H5N6.