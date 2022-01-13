Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Норвегии археологи нашли древние рунические надписи 18:15
Дальнейшие шаги России по гарантиям безопасности определит Путин 18:14
Фигуристка Валиева обновила свой мировой рекорд в короткой программе 18:12
Петр Толстой объяснил свои слова о восстановлении России в границах империи 18:11
США блефуют, пытаясь «запугать» Россию 18:08
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы, Трусова — третья 18:06
СК разберется с массовым «минированием» школ 18:01
Захарова призвала Турцию обдумывать высказывания о Казахстане 18:01
В Крыму возобновили обязательное предъявление COVID-сертификатов 18:00
Британка узнала, что у нее рак, похудев на 22 килограмма 17:58

Курс рубля резко снизился после заявлений Рябкова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ohde/face to face/Global Look Press

После заявлений замглавы МИД России Сергея Рябкова рубль подешевел по отношению к мировым валютам, а фондовый рынок упал более чем на 2%, следует из данных Мосбиржи.

Так, курс рубля потерял 50 копеек.

Курс доллара расчетами на «завтра» показал рост на 74 копейки — до 75,45 рубля, а курс евро — на 1 рубль, до 86,50.

Также во время торгов в четверг падение индекса Мосбиржи достигало 2,442%, до 3752,03 пункта.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

По итогам переговоров Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.

В США также раскрыли детали переговоров с Россией по гарантиям госбезопасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть