Курс рубля резко снизился после заявлений Рябкова

После заявлений замглавы МИД России Сергея Рябкова рубль подешевел по отношению к мировым валютам, а фондовый рынок упал более чем на 2%, следует из данных Мосбиржи.

Так, курс рубля потерял 50 копеек.

Курс доллара расчетами на «завтра» показал рост на 74 копейки — до 75,45 рубля, а курс евро — на 1 рубль, до 86,50.

Также во время торгов в четверг падение индекса Мосбиржи достигало 2,442%, до 3752,03 пункта.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

По итогам переговоров Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.

В США также раскрыли детали переговоров с Россией по гарантиям госбезопасности.