В Кишиневе заявили, что полностью рассчитались с «Газпромом» за декабрьские поставки

Молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз» полностью закрыла долг перед «Газпромом» за поставленное в декабре топливо. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года. В этой связи администрация предприятия благодарит потребителей, погасивших свои счета до истечения их крайнего срока оплаты», — говорится в сообщении.

В ближайшее время компания сосредоточится на сборе всех оставшихся платежей за декабрь, а также за текущее потребление, чтобы перечислить «Газпрому» средства за январские поставки. Сроки оплаты истекают 15 января для небытовых, и 20 января для бытовых потребителей.

С 1 января Молдавия закупает у России газ по новой цене в $647 за тысячу кубометров. Из-за повышения стоимости топлива страна оказалась на грани энергетического кризиса. Вице-премьер республики Андрей Спыну заявлял, что тариф на газ для населения может вырасти на 30%, если закупочная цена останется на нынешнем уровне. В противном случае Кишинев не сможет расплачиваться с Москвой за поставленное топливо.