Польша может сократить поставки нефти из России благодаря контракту с Saudi Aramco

Польский энергетический концерн Orlen заключил с крупнейшим в мире нефтяным концерном Saudi Aramco долгосрочный договор на поставку нефти.

Саудовский гигант будет поставлять в Польшу 200-337 тыс. баррелей в день (10-17 млн тонн в год). Кроме того, Saudi Aramco приобретет 30% от польского нефтеперерабатывающего предприятия компании Lotos в Гданьске. Данная сделка необходима для будущего слияния Orlen и Lotos — последнему нужно до 14 января избавиться от избыточных активов.

По данным «Коммерсанта», поставки из Саудовской Аравии закроют до половины нефтяных потребностей Польши. Эксперты считают, что с их началом Orlen сократит закупки российской нефти по морю, но сохранит объемы, поставляемые по трубопроводу «Дружба».

Кроме того, специалисты не исключают, что в будущем экспансия Saudi Aramco в Восточную Европу может создать риски для российских поставщиков нефти.

Саудовская Аравия впервые вышла на польский нефтяной рынок еще в 2015 году. Глава «Роснефти» Игорь Сечин тогда говорил, что саудовцы предлагают демпинговые цены при поставках через Гданьск. В последние годы польские нефтеперерабатывающие заводы, которые традиционно были ориентированы на российскую марку Urals, все больше снижают зависимость от поставок топлива из России.