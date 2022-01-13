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Эксперты оценили общую сумму потерь экономики Казахстана после беспорядков

Ущерб экономике Казахстана из-за беспорядков может достигнуть $0,8-2,5 млрд

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Павел Михеев/Reuters

Общаясь сумма потерь экономики Казахстана после беспорядков, из-за которых была приостановлена работа предприятий, может достигнуть $0,8-2,5 млрд в зависимости от дальнейшего развития событий. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Радченко.

По ее словам, в настоящее время отсутствуют данные о точном количестве предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за беспорядков.

«Если их количество достигает хотя бы 15%, то реальная потеря ВВП в 2022 году может достигать при названных сценариях от 0,8 до 2,5 миллиарда долларов», — отметила эксперт.

Радченко также добавила, что только убытки от прекращения интернет-торговли в январе, если опираться на данные за 2021 год, должны составлять порядка $144 млн.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в результате беспорядков пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. В пресс-службе главы государства уточнили, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд.

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