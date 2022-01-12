Годовая инфляция в России в декабре замедлилась до 8,39%

В Росстате заявили, что годовая инфляция в России в декабре 2021 года замедлилась до 8,39% с 8,4% в ноябре. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что продовольственные товары за декабрь выросли в цене на 1,36% по сравнению с ноябрем и на 10,62% в годовом выражении. В годовом и месячном выражении цена на непродовольственные товары в декабре поднялась на 0,64% и на 8,58% соответственно. Подорожание стоимости услуг в Росстате оценили на 0,26% в месячном и на 4,98% в годовом выражении.

По данным ведомства, инфляция в РФ за период с 21 по 27 декабря 2021 года составляла 0,26%. Данные за период с 28 по 31 декабря Росстат не предоставил.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручил кабмину принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

Президент России, обращаясь к правительству, поручил провести необходимые процедуры по индексации пенсий и принять решение в ближайшее время.

Глава социального комитета Совета федерации России Инна Святенко, в свою очередь, поддержала предложение Путина.