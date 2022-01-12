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Молдавия может остаться без газа

«Молдовагаз» предупредила правительство о возможной приостановке поставок российского газа

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и возможной приостановке поставок газа «Газпромом» из-за невыполнения финансовых обязательств молдавской стороной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Молдовагаз» проинформировала комиссию, что поставщик больше не допустит отрицательных финансовых отклонений и о существующем риске прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями», - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания «Молдовагаз» снова столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов выросшей цене на импортируемый газ в январе. Кроме того, компания просит обсудить с представителями «Газпрома» возможность отсрочки платежа.

Власти республики в этой ситуации рекомендовали госучреждениям снизить потребление газа.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что в январе цена на газ для Молдавии будет выше, чем в минувшем декабре.

В конце октября 2021 года Кишинев продлил контракт с «Газпромом» на пять лет. С 1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту. Сообщается также, что Кишинев договорился с «Газпромом» провести аудит долга «Молдовагаза».

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