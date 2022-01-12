Головная компания Тинькофф Банка купила долю в швейцарском криптосервисе

TCS Group, владеющая Тинькофф Банком, приобрела долю в сервисе для операций с криптовалютой Aximetria из Швейцарии. Об этом пишет The Bell, ссылаясь на источники.

Информация о покупке также размещена в документах Aximetria. Там указано, что 9 ноября 2021 г. TCS Group выкупила 4449 акций компании по 100 швейцарских франков каждая. Всего было потрачено около 36 млн рублей, а общий акционерный капитал компании составил 534 700 швейцарских франков. Доля TCS Group в этой компании может составить более 80%.

«Aximetria будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением всех требований юрисдикций международного присутствия. Детали сделки будут раскрыты в соответствии с принятыми стандартами раскрытия в годовой отчетности группы», — отметил представитель компании.

Aximetria — финансовый сервис, предоставляющий криптоуслуги физическим и юридическим лицам в Европе, СНГ, Азии и Южной Америке. Сервис был основан в 2018 году выходцем из АФК «Система» Алексеем Аксельродом.

В 2020 году в России приняли закон «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах». По нему купля-продажа криптовалюты в стране легализована, однако использовать ее в качестве платежного средства внутри страны запрещено.

В июле 2021 года сообщалось, что ЦБ начал исследовательскую работу по оценке системных рисков вложений в криптовалюту для физических и юридических лиц.