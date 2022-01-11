Донбасс начал поставлять колбасу в Россию

Енакиевский мясокомбинат отправил в Россию первую партию продукции — колбасные изделия, сообщает РИА «Новости».

«Первопроходцем стало ООО «Енакиевский мясокомбинат». Как сообщили на предприятии, экспортировано 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий отечественного производства», — заявили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашенной ДНР.

Продукция мясокомбината будет распространяться в Ростовской области. Таким образом, «Енакиевский мясокомбинат» стал первым предприятием, которое начало экспорт продукции в Россию согласно указу президента России об оказании гуманитарной поддержки населению некоторых районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В указе подчеркивается, что решение принято для оказания поддержки помощи населению самопровозглашенных республик Донбасса в условиях продолжающейся экономической блокады, а также ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса.

Ранее Украина направила ноту протеста в МИД РФ из-за указа о гумпомощи Донбассу.