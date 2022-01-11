Суд Кипра арестовал часть активов «Мечела» по иску «Кузбассэнергосбыта»

Окружной суд Никосии на Кипре 22 декабря арестовал некоторые активы, принадлежащие «Мечелу» и его основному акционеру Игорю Зюзину. Об этом пишет «Коммерсант».

Иск подала компания «Адвалор-Консалт», которой принадлежит четверть «Кузбассэнергосбыта», 72% которого контролирует «Мечел». Компания собирается возместить убытки «Кузбассэнергосбыта» из-за внутригрупповых сделок с компаниями группы «Мечел» на сумму около €80 млн.

Ответчики в этом деле являются Zoneline ltd, Skyblock ltd, Игорь Зюзин, ПАО «Мечел», ООО «Мечел-Энерго», ПАО Южно-Кузбасская ГРЭС. Из-за ограничений им нельзя распоряжаться активами на сумму предполагаемого ущерба.

Однако представитель «Мечела» заявил, что компания обжалует решение суда, а все сделки «Кузбассэнергосбыта» с предприятиями группы соответствовали законодательству.

В середине 2016 года арбитражный суд Москвы прекратил дело о взыскании с металлургической компании «Мечел» долгов по иску Сбербанка. Общая сумма взысканий оценивалась в $11,7 млн. Решение о закрытии дела связано с отказом банка от исковых заявлений в отношении металлургической компании.