Возобновила работу казахстанская фондовая биржа

Казахстанская фондовая биржа возобновила работу и 11 января проведет торги всеми финансовыми инструментами фондового рынка. Об этом сообщается на сайте биржи.

«Торги будут проведены с 11.30 до 15.30 часов времени города Нур-Султан для всех финансовых инструментов. Первая клиринговая сессия будет проведена с 13.00 до 14.30, вторая клиринговая сессия – с 15.30 до 17.00 часов времени города Нур-Султан», — говорится в сообщении.

Позднее по результатам клиринговых сессий будут произведены расчеты по биржевым сделкам.

Ранее сообщалось, что технически готов к открытию аэропорт Алма-Аты. Однако работа аэропорта возобновится лишь после стабилизации ситуации в городе.

В пресс-службе МВД Казахстана заявили, что правоохранительные органы республики задержали почти 10 тысяч человек в связи с прошедшими в стране беспорядками.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.