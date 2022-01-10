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ЦБ приобрел валюту на внутреннем рынке на 22,9 млрд рублей

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С расчетами 29 декабря Центробанк приобрел валюту на внутреннем рынке почти на 23 млрд руб. Об этом указывается в данных регулятора.

В период с 7 декабря по 13 января плановый совокупный объем покупки валюты Минфином составлял 502 млрд руб., ежедневный — около 22,9 млрд руб.

Центробанк совершает операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила. То есть при росте цены на нефть выше цены отсечения (в 2021 году - $43,3 за баррель) осуществляются покупки валюты, если же она снижается — производятся продажи.

В середине ноября аналитики Центрального банка зафиксировали резкое повышение спроса на американские доллары. Так, в сентябре, по сравнению с показателями августа, спрос поднялся на 58%. На 30% вырос спрос и на евро. Кроме того, увеличилось количество операций по покупке жителями России наличной иностранной валюты — на 26%.

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