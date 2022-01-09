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СберБанк восстанавливает работу в Казахстане

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Brendan Smialowski/Pool/AP

СберБанк постепенно восстанавливает свою работу в Казахстане, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 9 января, в воскресенье.

«Сервисы мобильного приложения кредитного учреждения на территории республики функционируют без доступа в интернет», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что произошло это при содействии министерства цифрового развития Казахстана, а также республиканского Национального банка.

«Банкоматы в отделениях головных офисов филиалов банка действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана, за исключением Алма-Аты и Алма-Атинской области», — подчеркивается в пресс-релизе. В этом регионе работа восстановится параллельно со стабилизацией общей ситуации.

Кроме того, заявлено и об отмене штрафов и пени по кредитам до конца текущего месяца.

В результате событий в Казахстане на этой неделе погибли десятки человек. Была фактически парализована работа органов власти, промышленных предприятий, банков, жизненно важных учреждений.

В настоящее время руководство страны сообщает об усилиях по нормализации обстановки.

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