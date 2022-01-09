«Аэрофлот» отменил все рейсы в Казахстан и обратно до 10 и 11 января

Российская авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу авиабилетов на рейсы в Казахстан до 20 января и из Казахстана в Россию до 21 января. Также компания отменила все рейсы в Казахстан и обратно до 10 и 11 января соответственно, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.

»«Аэрофлот» находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД РФ по вопросам восстановления авиаперевозок из/в Республики Казахстан», — отметили в компании.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Позднее он также обратился за помощью в преодолении «террористической угрозы» к состоящим в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) странам, в число которых входит Россия.

6 января «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели на фоне протестов в стране. Также перевозчик отменил все рейсы в Казахстан и обратно 6 и 7 января.

Ранее сообщалось, что более 160 из 216 запланированных на субботу внутренних авиарейсов в Казахстане отменены.