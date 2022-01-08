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Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в более $202 млн

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Павел Михеев/Reuters

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла более $202 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальной палаты предпринимателей страны «Атамекен».

К 6.00 мск сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 88,1 млрд тенге ($202,3 млн), при этом 86,8 млрд тенге ($199,3 млн) в Алма-Ате.

В десяти областях республики было зафиксировано около 920 пострадавших субъектов бизнеса и 1091 объект. Большинство из низ находятся в Алма-Ате (856 субъектов и 1027 объектов).

Вечером 7 января приблизительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигала около 87,2 млрд тенге ($200 млн).

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге. Они быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января Токаев сообщил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также президент Казахстана обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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Протесты в Казахстане
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