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В Казахстане начали расследование в отношении продавцов сжиженного газа

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана начало расследование в отношении 180 розничных продавцов сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщает ТАСС.

«В текущий момент АЗРК начало расследования в отношении предпринимателей, которые занимаются розничной реализацией сжиженного нефтяного газа: 85 — в Мангистауской области, 14 — Карагандинской, 22 — Атырауской, 22 — Акмолинской, 12 — Кызылординской, 4 — в Нур-Султане, 5 — в Шымкенте, 4 — в Костанайской области, 4 — в Северо-Казахстанской, 5 — в Туркестанской, 2 — в Жамбылской и 1 — в Алматинской областях», — говорится в заявлении АЗРК.

Там отметили, что во всех регионах антимонопольные расследования были инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ.

Ранее правительство Казахстана временно установило предельные цены на сжиженный нефтяной газ.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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