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Power The Future: «зеленая повестка» США позволила России многократно увеличить доходы от нефти

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«Зеленая» повестка администрации президента США Джо Байдена усилила позиции стран ОПЕК, позволив им резко увеличить доходы от экспортной нефти, сообщил интернет-портал Power The Future.

В статье отмечается, что «зеленая» повестка в настоящее время ослабляет экономический потенциал западных стран — и в частности, США — поскольку нефть и газ остаются надежными источниками энергии с постоянным спросом.

Байден тем самым, заключили в статье, фактически вынуждает американцев платить больше денег за энергию, и, при этом, платить триллионы долларов странам ОПЕК, в которую входит Россия. По мнению автора, избиратели могут «припомнить» это во время выборов в Сенат США в ноябре 2022 года.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что в 2022 году Россия восстановит объемы добычи нефти на 85% от уровня максимального сокращения в мае — июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК.

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