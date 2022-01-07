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Во Франции допустили закрытие «Северного потока — 2»

МИД Франции: закрытие «Северного потока — 2» обсудят в случае новой агрессии на Украине

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Вопрос о закрытии газопровода «Северный поток — 2» будет прорабатываться в случае, если ситуация на границе с Украиной в будущем обострится, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.

Он подчеркнул, что такой вопрос в первую очередь должна поднимать Германия, поскольку проект реализуется на ее территории.

«По поводу этого вопроса Франция всегда демонстрировала большую сдержанность, в отношении «Северного потока-2». Но я думаю, что если будет новая агрессия на Украине, этот вопрос будет обсуждаться», — отметил министр.

Ле Дриан объяснил, что в случае такой агрессии «стратегические последствия» будут очень серьезными. При этом он заявил о необходимости продолжения диалога с Россией.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что проект новых санкций по «Северному потоку — 2» от Республиканской партии способен ослабить взаимоотношения Вашингтона и европейских союзников.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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