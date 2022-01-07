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Власти Казахстана пообещали помочь пострадавшему в результате беспорядков бизнесу

Казахстанским бизнесменам стали поступать СМС от властей республики с обещанием помощи

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Global Look Press

Казахстанские предприниматели стали получать СМС-сообщения от властей республики с обещанием помочь пострадавшему от беспорядков бизнесу, передает РИА «Новости».

«Уважаемые казахстанцы! Государство окажет поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате действий экстремистов», — цитирует агентство текст сообщения, рассылаемого от имени администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ранее в Алма-Ате мародеры ограбили блогершу и владельца сети ломбардов, ювелирного магазина, которая помогала участникам протестов.

Прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в связи с массовыми беспорядками в стране, также начато досудебное расследование «актов терроризма».

На фоне протестов и погромов, которые начались в стране 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа с 60 тенге до 120 тенге (около 21 рубля), президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Позднее Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа признаки ценового сговора. Если вина компаний будет доказана, они будут оштрафованы.

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Протесты в Казахстане
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