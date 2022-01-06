Из-за событий в Казахстане на 8% поднялась цена на уран

Мировые цены на уран поднялись на фоне событий в Казахстане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные фирмы UxC, занимающейся соответствующими подсчетами.

Цены в среду выросли на 8% до 45,25 доллара США за фунт против 42 долларов во вторник.

При этом акции Казатомпрома, крупнейшего производителя урана, упали на Лондонской бирже на 11%.

Казахстан производит более 40% мировых поставок урана.

Уран резко подорожал - почти на четверть - в сентябре 2021 года.

Ранее «Росатом» заключил соглашение о продаже своей урановой «дочки» Uranium One Americas. Покупателем выступила американская компания Uranium Energy Corp.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.