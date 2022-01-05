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Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Американский доллар на торгах 5 января превысил отметку в 76 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

В настоящее время курс доллара — 76,08 рублей.

При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,37% — до 81,1 доллара за баррель.

Ранее аналитик дал прогноз по курсу доллара на 2022 год. Сейчас на американском рынке будет наблюдаться отток денежных средств в стабильные активы, в том числе в наличные в долларах, полагает специалист. Он отметил, что позиция рубля является ненадежной.

Курс евро в ходе торгов 5 января впервые с 21 сентября прошлого года превысил 86 рублей.

Незадолго до наступления 2022 года валюта — впервые с конца ноября —достигла уровня 85 рублей, а за день до этого — поднялась выше 84 рублей.

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